Moldova scapă de Plahotniuc! Regimul PD SE RETRAGE sub presiunea fără precedent a societății și comunității internaționale

In Republica Moldova are loc extragerea unor sume mari de bani din conturile unor institutii publice si companii de stat, fie in numerar, fie prin transferuri in off-shore-uri. Despre acest lucru a anuntat noul ministru al Economiei si Infrastructurii, Vadim Branzan, intr-o conferinta de presa. Totodata, el a spus ca vinovatii in aceste cazuri vor fi trasi la raspundere.