7 iunie 2019 va intra în istoria R.Moldova ca ziua în care Igor Dodon şi-a vândut ţara

Trump a fost candidatul republican și a fost ales al 45-lea preșdinte al Statelor Unite în alegerile din 8 noiembrie 2016, invingând pe contracandidatul democrat Hillary Clinton. El a preluat oficial mandatul de președinte pe 20 ianuarie 2017, succedându-l pe Barack Obama. Trump este cea mai în vârstă persoană care își asumă președinția Statelor Unite.Pe parcursul carierei sale de afaceri, Trump a construit turnuri de birouri, hoteluri, cazinouri, terenuri de golf și alte clădiri de marcä în intreaga lume. Domnul Președinte a fost listat in 2016 de revista Forbes pe locul 324 in topul celor mai bogați oameni din lume și pe locul 156 in Statele Unite.Donald Trump are cinci copii din trei căsătorii. Prima sa soție, Ivana Zelnickova, originară din Cehoslovacia, cunoscută ca manechin și actriță, i-a dăruit trei copii, Donald Jr (n. 1977), Ivanka (n. 1981) și Eric (n. 1984); toți trei sunt acum directori executivi ai Organizației Trump.