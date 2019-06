Alexandru Jizdan dezminte că ar fi demisionat din funcția de ministru: ESTE UN FALS

12:40

«Am distrus-o cu tot felul de manifestații politice, dar niciodată nu am protestat pentru reîntregirea țării, pentru retrageresa armatei rusești, pentru familiile puternice. Mereu, am protestat doar unii contra celorlați. Iartă-ne că i-am ascultat pe cei care ne-au dezbinat», este unul din mesajele-cheie ale filmului.«Nu am luptat cu adevărat pentru Moldova și ne-am lăsat dezbinați de politicienii mincinoși, conduși de peste hotare...», mai spun autorii clipului.Filmul conține și un manifest simbolic, pentru realuarea luptei pentru salvarea Moldovei de propaganda forțelor distructive.