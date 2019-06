Dupa blocul ACUM si PSRM, democratii anunta si ei manifestatii in PMAN duminica. Socialistii insista sa le fie eliberata piata, pentru ca ei au depus declaratia inca in 2015, pe cand PD, in luna iunie a acestui an

Dupa blocul ACUM si PSRM, democratii anunta si ei manifestatii in PMAN duminica. Socialistii insista sa le fie eliberata piata, pentru ca ei au depus declaratia inca in 2015, pe cand PD, in luna iunie a acestui an

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md