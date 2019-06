Calendar istoric - 14 iunie

08:30

BERBEC Umorul este garantat azi. Te poţi afla între nişte oameni care văd jumătatea plină a paharului. Trebuie să găseşti proporţia corectă între activitate şi repaos, între muncă şi distracţie. Evită deciziile care duc la schimbări majore. Unele lucruri sau persoane pot întârzia şi din cauze obiective. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv, de asemenea trebuie să fii mai bine informat, găseşte şi alte surse decât cele pe care le ai acum. Pe seară o atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată, mai ales dacă te întâlneşti cu prietenii la o terasă. Este vineri, doar... TAUR Este momentul să-ţi programezi un weekend plăcut, încă de astăzi. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează – asta dacă jumătate de zi munceşti pentru alţii. Relaţiile cu persoanele nascute in semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cei din semne de apă şi pământ. Posibile discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important, poate mai pe seară. Poate fi vorba şi de o înfruntare sentimentală, dar ce dulci sunt împăcările! GEMENI Azi ai o perioadă în care trebuie să spui direct şi cinstit care sunt interesele tale şi de ce ai nevoie. Atenţie la utilizarea unor substanţe ca medicamentele, alcoolul şi chiar dulciurile. Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Încearcă să pari bucuros de toate noutăţile pe care ţi le comunică surâzători colegii şi/sau rudele, familia, părinţii, surorile, fraţii ... „full catastrophe”, vorba lui Zorba Grecul, eternul balcanic cu rude şi pe la noi. Dacă ei sunt mulţumiţi, trebuie şi tu să fii entuziast, întreabă amănunte şi miră-te cât poţi. Nu este vorba de falsitate, ci de joc social pentru că astăzi ai nevoie de un regizor, că altfel nu te descurci! RAC Faci eforturi ca să te achiţi de urgenţele cotidiene. Ai o înclinare naturală către armonie şi umor. Azi sunt pigmentate cu distracţii şi frivolităţi. După ce faci cumpărăturile de vineri! Trebuie să fii mai informat, găseşte alte surse decât cele pe care le ai acum. Dacă ai unele probleme cu bancile, sau de natură financiar-bancară, nu ezita să insişti dimineaţa cât poţi dar vezi că este vineri şi băncile au program scurt. Elocvenţa ta poate va fi răsplătită. In general vorbind, mai multe planete şi indicatori astrologici îţi îţi sunt favorabili. Stelele iţi dau reuşita dacă eşti suficient de logic şi, bineînţeles, ai argumentele necesare! LEU O surpriză, sau ceva inedit! Astăzi, la serviciu, la muncă, unde activezi, ai mai mult de lucru decât de obicei. Pregăteşte-ţi o seară plăcută şi relaxantă ca să-ţi „încarci bateriile”! Dacă te duci la serviciu, înseamnă că ai de lucru. Aşa că păstrează-l! Serviciul. Poţi să faci urât şi după ce pleacă şeful din birou. Dimineaţa nu incepe nici o discuţie importanta sau vreo negociere inainte de miezul zilei. Schimba locul şi iti schimbi şi norocul! Poate, mai pe seară te duci la un spectacol, un concert. Merge şi un film nou. Există o viaţă culturală şi de distracţii extraordinară în România, profită! FECIOARĂ Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Nu pleca la drum! Evită discuţiile tranşante, pentru că pe orice subiect ar fi – astăzi nu eşti suficient de convingător. Există un aspect uşor nefavorabil în ceea ce priveşte deplasările tale. Dacă poţi amână călătoria, poate o ieşire la mare de weekend, pe mâine, e mai bine! În weekend nu încerca să înfrunţi, să te baţi cu toată lumea în acelaşi timp, planifică-ţi secvenţial priorităţile şi interesele tale. BALANŢĂ Atenţie la bani. Limitează cheltuielile la un nivel suportabil, dar nici să fii zgârcit! Călătoriile de plăcere sau o mica vacanţa de weekend sunt fructoase ori se dovedesc foarte plăcute. Ziua se anunţă favorabilă în ceea ce priveşte domeniul familial, conjugal, sau de cuplu. O veste care te interesează, probabil pe seara – încă nu poţi să-ţi dai seama cât de bună este. Ceva te deranjează! Poate fi doar o impresie, sau cineva te-a deochiat! Cooperarea cu noii tai parteneri sau colegi incepe să-şi arate dividentele, mai ales în distracţii şi în facturi de plătit. Nu pleca la drum, lasă pe mâine, dacă trebuie neapărat! SCORPION Domeniul emoţional este avantajat. Ziua de azi te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi, cu familia, cu anturajul. Nu întrerupe pe cel cu care vorbeşti, lasă-l să se descarce! Încearcă, dacă îţi serveşte la ceva, să ai o perspectivă mai îndepărtată asupra ultimelor evenimente în care ai fost implicat, cu sau fără voia ta. Totul apare destul de neclar şi confuz la serviciu, sau unde munceşti. Conjunctura iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii pripite, sa ai răbdare, pentru că este posibil ca lucrurile să se lămurească. Sunt favorizate domeniile vieţii în comun, lucrurile pe care le împarţi cu dragoste şi plăcere cu cei dragi. Seara plăcută, poate fi chiar un eveniment social, sau un spectacol bun! SĂGETĂTOR Cu mai mult pragmatism şi efort bine dozat poţi să te simţi azi chiar foarte bine. În weekend este bine să nu pleci la drum, mai bine stai acasă şi odihneşte-te. Chiar ai nevoie de relaxare! Evită să mănânci in oraş, pregateşte-ţi ceva de acasa, poate nişte fructe şi totul o sa fie bine! Dacă ai de făcut deplasări sau călătorii astăzi este ziua, adică astăzi este ziua în care poţi începe drumul de weekend, sigur, dacă eşti foarte obosit şi vrei să te odihneşti nimeni nu te obligă la distracţie! CAPRICORN O veste pare că te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt avantajate. Frecventează familia, anturajul, prietenii care te fac să te simţi bine venit şi confortabil. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Este bine să te bucuri mai mult de ce ai şi să laşi deoparte, măcar astăzi, vineri, planurile măreţe de un viitor strălucit. Astăzi conjunctura astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situaţii mai vechi şi sa lamureşti unele aspecte ale sentimentelor tale. Până la urmă, pe total o zi plăcută, distractivă, relaxantă, bine aspectată sentimental. VĂRSĂTOR Sentimente de solidaritate şi înţelegere domnesc în anturaj. Şi tu eşti punctul central! Nu risipi vraja, aşteaptă şi zâmbeşte. Poate au să-ţi ceră ceva, pentru că „interesul poartă fesul”! Profită de favorurile stelelor şi comunică cu cei dragi, familia, partenerul, prietenii, anturajul. Dar, atenţie, conjunctura cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Se apropie nişte termene sau examene şi nu ai chef deloc de muncă astăzi, vineri, sau în weekend şi nu poţi să te focalizezi! Concentreaza-te acum, ca să te distrezi după! PEŞTI Deciziile par uşoare astăzi. Reuşeşti să-ţi aduci aminte de situaţii similare din trecut şi de soluţia câştigătoare. Experienţa contează, reflectezi! Si aşa poate să-ţi vină o idee noua, sau să-ti aminteşti de o relație folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, dacă nu le foloseşti. Eşti deosebit de inspirat în afaceri cu banii altora, ai patronului, firmei, statului, în special în achiziţii şi cumpărături. Dacă depinde de tine nu pleca astăzi în nicio călătorie lungă, dar pregăteşte-ţi un weekend distractiv.