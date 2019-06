Scania a elaborat un autobuz electric modular. Ziua, el transportă oameni, iar noaptea – gunoi

Grupul auto suedez Scania a creat un microbuz electric modular, elementele căruia, inclusiv podurile, sînt detaşabile.Acest lucru vă permite utilizarea vehiculului pentru transportul persoanelor și livrarea de colete, în timpul zilei, și pentru colectarea şi evacuarea gunoiului, noaptea, scrie New Atlas.Microcarul modular NXT are emisii zero de carbon și poate rezolva două probleme urbane de

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md