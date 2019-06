InternetFărăGriji – la Telenești, un nou seminar, la Chișinău, premiul Marca Anului 2018

11:50

Parlamentul are un nou secretar general. Funcția a fost ocupată de Adrian Albu, fost consilier al Zinaidei Greceanîi în perioada în care aceasta era președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Parlament. Adrian Albu are 36 de ani și este jurist de profesie. Acesta a fost pe lista PSRM la alegerile parlamentare din iarnă, sub numărul 27, […]