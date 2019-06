Alexandru Jizdan isi sarbatoreste astazi ziua de nastere. Politistii il felicita pe pagina Inspectoratului National de Patrulare

15:10

Mesaj emotionant in sustinerea Guvernului Sandu de la un medic care acum zece ani, lucrand la un spital din Chisinau, a plecat si s-a stabilit in Germania: „La o sedinta cu iz electoral am fost unica care s-a ridicat si le-am zis ca sistemul e la pamant, ca pleaca tinerii. Au trecut 10 ani, 10 ani in care lucrurile s-au schimbat in mai rau”