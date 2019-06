DOC // Angajaţii din sistemul medical îşi exprimă sprijinul pentru Guvernul condus de Pavel Fillip

11:50

Năstase spune că a expediat înregistrările video de la negocierile dintre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, „unor colegi din România”. Aceia ar urma să facă o expertiză și să verifice dacă imaginile sunt originale sau au fost trucate.„Ceea ce am sesizat eu din acea înregistrare și am rugat niște colegi de-ai mei din România, colegi cu care am terminat facultatea, le-am trimis acea imagine și aștept de acolo niște rezultate ale unor expertize. Se vede foarte clar că este ceva trucat”, spus Igor Dodon, la emisiunea În PROfunzime de la PRO TV Chișinău.Imaginile video au apărut în spațiul public la o zi după ce Igor Dodon a anunțat că PSRM va crea o majoritate parlamentară cu ACUM. În înregistrările video Igor Dodon i-ar fi propus lui Vlad Plahotniuc și Serghei Iaralov să încheie un acord secret prin care-și vor asuma federalizarea Republicii Moldova.