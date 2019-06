Vadim Branzan, Ministrul Economiei si Infrastructurii, in Guvernul Sandu, spune ca are „informatii precum ca in ultimul timp au loc exrageri de sume mari de bani de pe conturile companiilor cu capital de stat, fie in numerar, fie prin transferuri pe conturi offshore”: „Putem iarasi deveni martori ai unor fraude” - VIDEO

Vadim Branzan, Ministrul Economiei si Infrastructurii, in Guvernul Sandu, spune ca are „informatii precum ca in ultimul timp au loc exrageri de sume mari de bani de pe conturile companiilor cu capital de stat, fie in numerar, fie prin transferuri pe conturi offshore”: „Putem iarasi deveni martori ai unor fraude” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md