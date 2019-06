Ultimul exemplar asamblat SAAB 9-3 AERO, cu doar 5 kilometri la bord, va fi scos la licitație!

13:00

Acum cinci ani, niponii de la Honda au reușit să uimească toată lumea cu o mașinărie cu totul deosebită. Este vorba despre Mean Mower, o mașină de tuns iarba complet funcțională, echipată cu un motor în patru cilindri împrumutat de pe o Honda CBR100RR Fireblade SP. Toto atunci, Mean Mower a devenit cea mai rapidă Articolul Este cea mai rapidă mașină de tuns iarba! Pregătită de Honda, atinge 242 km/h și are un raport putere-greutate mai bun decât a unui Bugatti Chiron apare prima dată în AutoExpert.