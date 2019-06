Moneda europeană se va scumpi

19:00

Marea Britanie nu este pregătită să se retragă din Uniunea Europeană pe 31 octombrie 2019, arată un raport confidenţial elaborat de Guvernul Theresa May, informează mediafax.ro. Conform documentului, Guvernul de la Londra are nevoie de şase-opt luni pentru a se asigura că industria farmaceutică aplică „aranjamentele adecvate pentru acumularea stocurilor necesare”. În plus, sunt necesare […]