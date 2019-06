RM condamnată din nou de CEDO

17:10

Un tribunal din Crimeea, anexată ilegal de Rusia in 2014, a condamnat opt tătari la detenție preventivă pentru 2 luni, sub acuzația de extremism. Cei opt au fost arestati de serviviul rus de securitate (FSB), și poliția le-a perchezitionat locuințele. Potrivit FSB-ului, cei opt ar fi fost membri ai grupării grupului islamic Hizb-ut-Tahrir, care este interzis in Rusia, dar nu și în Ucraina. Ambasada americana de la Kiev a condamnat, într-un mesaj twitter, arestările. Potrivit organizațiilor internaționale de apărarea a drepturilor omului și mai multor guverne occidentale, autoritățile ruse din peninsula anexată, duc o campanie susținută împotriva tătarilor din Crimeea și a celor care critică politica Moscovei.