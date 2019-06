Au fost constituite 11 comisii parlamentare permanente

08:15

BERBEC Atenţie la nişte termene, sau întâlniri – să nu întârzii! Concentrează-te şi clarifică, eventual chiar finalizează, problemele importante care trenează de ceva timp, chiar dacă este miercuri, ziua lui Mercur care patronează şi... hoţii! Ziua este favorabilă pentru bani şi obţinerea de ceva putere, de mai multă libertate personală. De fapt este vorba de încununarea unor eforturi trecute, rezultate care îţi fac plăcere şi te fac să gândeşti că nimic nu este întâmplător sau degeaba. Oboseala acumulată şi vremea ciudată te trag la somn. Profită! Dar nu prea mult timp şi în orice caz nu prea devreme, asta ca să nu pierzi o seară delicioasă. TAUR Dimineaţa trebuie să te interesezi de afacerile ce trenează de mai mult timp, de interesele întârziate. Vine vacanţa de vară, vei avea nevoie de mai mulţi bani! Insistă astăzi, din timp! Simti uneori nevoia sa fii rasplatit pentru ceea ce faci pentru ceilalti. Dar nu se intampla mai niciodata. Asta e, fii generos filantrop şi anonim! Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie că astazi meriţi mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Configuraţia stelelor arată o perioadă complexă cu multiple aspecte, care se succed rapid – Luna în creștere conduce dansul! Se poate spune că ziua este bună dacă nu ceri prea mult de la cei din jur. Pentru că ţie, dacă nu-ţi place ceva, şi nu-ţi place - este să fii refuzat! GEMENI Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Realitatea de azi este cam vulgară, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie să dai dovada de maximum de exigenta in alegerea anturajului. Ţine-ţi cunoştiinţele strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Numai astăzi - mulţumeşte frumos pentru sfaturile date şi uită-le imediat. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Nu cheltui cu gândul aiurea sau sedus de reclame! Abia pe seara iţi vei aminti ca ai uitat un lucru relativ important, dar este deja prea tarziu ca sa mai poti face ceva, asa incât vezi cum se poate repara situaţia! RAC Afacerile personale şi cele sentimentale sunt, însă, bine aspectate. Astăzi poţi să dai curs, cu curaj, intereselor proprii. Dimineaţă densă şi obositoare, cu schimbări de program. Prudenţa şi diplomaţia trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu, sau unde îţi pierzi dimineţile şi jumătate din viaţa ta. Poate si faţă de anturaj, in general. Dorinţele şi pasiunile sunt sursele necazurilor, spune o vorba din Orient. Trebuie să-ţi stăpâneşti pornirile, să dai dovadă de calm, aşa o să te bucuri de o mare libertatea individuala. Te cam plictiseşti, sau nu iti gasesti ritmul. Totuşi, nu ai vrea sa faci o mică nebunie – să-ţi îndeplineşti o nevinovată dorinţă secretă? LEU Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile vechi, verificate. Daca vrei astăzi sa faci placere celor din jurul tău, renunţă la remarcile ironice, acide şi explicatiile psihologice şi arată entuziasm şi veselie. Calităţile incontestabile ale zodiei, energia şi generozitatea, te ajuta sa rezolvi cu bine nişte situaţii de criză aparute azi pe neaşteptate. Dacă ai vreo afacere de încheiat, o tranzacţie de aranjat, perioada dimineţii zilei de astăzi este indicată. Carsima personală este, de asemenea, în creştere, profită pentru promovarea intereselor tale. Spiritele sunt agitate şi de vremea aiurea şi de vremurile nesigure. Şi tu eşti un “spirit agitat” din născare aşa că atmosfera înconjurătoare nu prea te afectează. FECIOARĂ Astăzi situaţia pare că te oboseşte cu porniri şi opriri repetate. Parcă eşti un automobil cu frâna de mână trasă. Oboseşti repede şi uiţi lucruri mai mărunte sau mai importante. Este bine să te cruţi în acestă perioadă. Astăzi, cu toată hărnicia ta proverbială, abia aştepţi să ajungi acasă. Este bine să faci ceva relaxant, să te joci cu căţelul, sau cu pisica, să uzi şi să îngrijeşti plantele. Strict interzis să te uiţi la televizor, chiar la Discovery. Un duş luuung și fierbinte, cum îţi place ţie! Neapărat trebuie să te duci la culcare devreme. Şi nu uita să spui partenerei “nu astăzi, dragă!” BALANŢĂ Relaxează-te şi zâmbeşte! Nu mai răspandi şi comenta zvonurile catastrofice şi veştile alarmante, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Asta dacă nu eşti jurnalist. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac astazi sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac asa de mult. O seară excelentă, pe care o poţi folosi pentru afacei de amor, sau alte treburi importante. Evită, însă, graba, mai ales după ora 18. Steaua fixa Achernar te influenteaza astăzi să dai dovadă de mai multa determinare şi hotărâre decât în mod obişnuit. Astăzi mofturile ţi s-au urcat la cap, doar Caragiale este universal, asa ca respectă-te cu un şnitel vienez, un munte de cartofi prajiti şi o bere rece! Mai ai un drum de făcut dar nu prea ai tragere de inimă. SCORPION Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor în familie. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace! Semnele de pamant şi apă îţi pot face ceva neplăceri astăzi, dar poţi să fii ajutat şi apărat de cei nascuţi in semne de aer şi foc. Cu toate ca impuşti francul, visele tale de marire şi de imbogatire nu-ti dau pace, continua, poate până la urmă gaseşti drumul către succes. Anturajul, lumea în general este cam pe dos şi semnalele nu vor întârzia să apară. Tu nu trebuie să faci nimic, să laşi lucrurile să curgă, pentru că aspectele nefavorabile nu te interesează decât indirect, mai mult ca atmosferă, decât ca domenii traduse în bani, dragoste, sănătate şi putere. SĂGETĂTOR Totul pare că te amuză pentru că începi să descoperi interesele mărunte care stau în spatele vorbelor mari. Prietenii la nevoie se cunosc, dar este bine sa nu verifici astăzi, 12 iunie, proverbul pentru ca s-ar putea sa ai surprize nedorite! Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult astazi, pentru ca te asteaptă un rest de saptămână densă, obositoare şi plina de evenimente neaşteptate. Ceaiul verde, vitaminele naturale şi mierea de tei te ajuta să suporţi mai bine vremurile tulburi şi vremea capricioasă. Ar fi bine să amâni ceea ce ţi-ai pus în gând, pentru că Luna în creștere şi elementul apă sau alt lichid nu iţi sunt favorabile astazi. Mereu mâine este o nouă zi, aşa că mai vedem! CAPRICORN Astăzi ceva te obsedează şi te împiedică. Adună-te, concentrează-te, relaxează-te şi lasă ideile fixe. Numai aşa poţi să-ţi rezolvi problemele, care, să fim drepţi, nu sunt deloc uşoare! O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Dorinţa de lux te chinuie şi râvneşti la lucruri foarte scumpe. Ti se pare o marca a prestigiului, dar nu este decat orgoliul. Pacat capital! Ai grija mai multa de sanatatea ta, ai cam exagerat cu mancarea si chiar cu dulciurile. Fa o pauza si gandeste-te la un regim echilibrat. Astazi horoscopul tau iti indica sa gandesti pozitiv si sa nu mai bombani tot timpul ca pe vremurile astea nu impresionezi pe nimeni! Nu prea ai ambitie profesionala si stagnezi pe o pozitie care oricum te nemultumeste. Hai, mai mult curaj, îndrăzneşte! Unde îţi este tupeul? VĂRSĂTOR Te simţi bine şi în formă şi eşti conştient de lucrul acesta. Ceilalţi sunt frâne pentru tine, sau cer prea mult. Încearcă să te delimitezi, în mod elegant, ca să ai premiza succesului! Liniste si pace, prieteni si bani, amor si fericire… dar nu pentru tine astăzi. Fii foarte vigilent toata ziua chiar cu prietenii buni. Nu te simti in stare sa spui un anumit adevar si sa scapi de presiune. Cu Saturn retrograd în Capricorn şi planetele răspândite prin tot zodiacul veştile proaste circuă cel mai repede şi intrigile iau în consideraţie doar jumătatea goală a sticlei. Trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea... PEŞTI Trebuie să fugi de cei din anturaj care se hrănesc cu zilele tale fripte şi găsesc o mare plăcere în a-ţi spune veşti triste. Trebuie să rămâi calm, pentru că azi eşti uşor de ofensat. Nu amesteca utilul cu plăcutul! Planifică cu atenţie, fii critic şi rezumă-te la fapte. Nu te baza pe zvonuri şi bîrfe – în perioada în cauză sunt înşelătoare. Şi nu încerca să îmbunătăţeşti sau să înrăutăţeşti faptele. Ia-le aşa cum sunt. Nu au nevoie de retuşuri. Ţine-ţi colaboratorii la distanţă. Unii se cred egalii tăi dacă le dai nas. „Dă-i nas lui Ivan, că se suie pe divan!”. Fii cordial, dar distant. Fereşte-te de răceală, şi de mitocanii care îţi strănută în nas, sănătatea nu este foarte bine aspectată...