Poliția rusă a arestat cel puțin 200 de oameni la o demonstrație neautorizată la Moscova, între care și pe Aleksei Navalnîi

Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, a lăudat la TV8 pasul făcut de PSRM și reprezentanții Blocului ACUM care au creat o majoritate parlamentară și au investit un nou Guvern și afirmă că Partidul Democrat ocupă ilegal clădirile guvernamentale și încearcă să uzurpeze puterea în stat. In opinia politicianului georgian, echipa Maiei Sandu este formată din oameni demni și care „vor câștiga împreună cu poporul”. Noul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a înapoiat cetățeania ucrainiană fostului președinte georgian, care îi fusese retrasă de fostul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko.Saakașvili a fost presedinte al Georgiei între 2004 și 2013 și guvernator al Odesei între 2015-2016. In Georgia este pus sub acuzare pentru corupție și abuz de putere, acuzatii pe care Saakașvili le neagă, considerându-le motivate politic.