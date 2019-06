Componența nominală a Delegației R. Moldova la APCE, aprobată de majoritatea parlamentară Blocul ACUM-PSRM

12:20

Circa 17% din populaţia animalelor marine (peşti, nevertebrate, mamifere) ar putea să dispară până în 2100 dacă emisiile de CO2 îşi menţin ritmul actual, avertizează o evaluare internaţională fără precedent, publicată marţi în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citată de AFP.