Kaufland si-a dat intalnire cu oamenii buni la cel mai grandios festival din Moldova, #SummerFEST2019

21:50

Pavel Filip si-a adunat astazi subalternii la o sedinta a Comisiei pentru situatii exceptionale pentru a discuta despre consecintele ploilor din luna mai. Filip sustine ca a iesit la munca pentru ca tara e in criza politica: "Daca am pleca de la posturile noastre, ar insemna in primul rand sa incalcam legea" - VIDEO