Maia Sandu: „Toată lumea trebuie să înțeleagă că acest proces de schimbare a puterii este ireversibil”

12:15

Andrei Chistol, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a menționat că „În acest an, festivalul DescOPERĂ va fi promovat de peste 20 de jurnaliști de talie internațională, ceea ce va face posibilă mediatizarea acestui eveniment cultural de mare anvergură în toate colțurile lumii.” Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” a declarat că în fiecare an sunt alese cele mai frumoase opere, care să-i impresioneze cu adevărat pe iubitorii de muzică clasică. „Am ales piese populare, care să lase amprente în sufletul fiecărui spectator: Rapsodii de Butuceni (14 iunie), Elixirul Dragostei (15 iunie) și Perpetuum Mobile (16 iunie) și cele mai bune voci din Europa, care interpretează aceste opere.“ Diana Lazar, vice-directorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, le-a mulțumit finanțatorilor străini, care contribuie la organizarea festivalului DescOPERĂ pentru al patrulea an consecutiv. „Datorită susținerii USAID, Guvenului Suediei și UK aid, am reușit să transformăm evenimentul într-o tradiție, care contribuie la dezvoltarea rurală și la creșterea economică a acestui stat. În fiecare an, numărul biletelor vândute crește, ceea ce-i permite festivalului să se dezvolte și să se transforme într-un adevărat patrimoniu cultural!” Igor Ștefăneț, șeful Direcției promovarea imaginii țării pentru atragerea investițiilor străine, a menționat cât sunt de importante evenimentele culturale de mare amploare pentru promovarea Moldovei la nivel internațional. „Susținem cu drag festivalul DescOPERĂ, care contribuie la dezvoltarea turismului, la promovarea vinurilor autohtone, a bucatelor și a meșteșugurilor care ne reprezintă ca popor. Este un eveniment al ospitalității, care le permite atât oamenilor din Moldova, cât și de peste hotare să descopere frumusețea acestei țări.” Friedrich Pfeiffer, dirijorul austriac, i-a îndemnat pe toți iubitorii de artă să vină la festivalul DescOperă. „Este o experiență extraordinară, pe care o trăiesc pentru al patrulea an consecutiv, într-un loc care mă inspiră. De pe 14 până pe 16 iunie, veniți să ascultați muzică bună la Butuceni!” Amintim că pe lângă cele 3 seri de spectacole, oaspeții vor avea parte și de alte surprize. Gazdele pensiunilor Casa Verde, Casa de sub Stîncă, Casa din Luncă, Vila Roz, Valea Stîncii, Epoca de Piatră/Pivnițele Brănești, Eco Resort Butuceni îi așteaptă pe oaspeții festivalului, de pe 14 până pe 16 iunie, începând cu ora 15:00, pentru a face împreună drumeții pe traseul special amenajat, vizite la biserica rupestră, plimbări cu barca, bicicleta sau căruța, master class-uri de împletit în pănușă și de sculptat în lemn de la meșterii populari, de preparare a sarmalelor și plăcintelor. Pe 14 iunie, la ora 17:00, va avea loc deschiderea pensiunii Valea Stâncii. De asemenea, va fi amenjat un food cort, un târg de obiecte de artizanat, prezentări de vinuri etc. Bilete și informații: -Casele Teatrului Național de Operă și Balet, -Casele Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” , -Casele Palatului Național, -Info-point Butuceni, -iTicket -Copiii până la 12 ani au acces gratuit la eveniment, fără loc rezervat.