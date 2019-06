Dodon: Comisia de la Veneția nu decide oportunitatea sau inportunitatea unui proiect

19:00

Consultantul geopolitic Cozmin Gușă a declarat, pentru Realitatea TV, că actualul scandal politic din Republica Moldova este cea mai mare provocare de politică externă pentru România de după Revoluție. Consultantul consideră că România are nevoie de diplomație și curaj, dar trebuie să acționeze rapid, pentru că Republica Moldova e un focar de conflict intern pe modelul Venezuelei, în care există două grupări combatante care se confruntă, sprijinite de forțe externe.„Înainte de a strica imaginea Republicii Moldova, vreau să fac o afirmație: E cea mai mare provocare, nu rețin să fi avut după 89 o provocare mai mare care să fi avut vreo consecință mai mare asupra țării noastre. În primul rând militară, iar în primul rând, pentru cei aproape un milion de moldoveni care au și cetățenie românească.Insistăm ca România să se integreze în acest joc, unul extern, coordonat de către Rusia, adică de cineva care nu ne este partener nici în UE și nici în NATO. O Rusie post-sovietică cu interese unghiulare și startegice în Republica Moldova. Pe de-o parte pentru că Moldova are graniță cu România, deci și cu NATO, dar și cu Ucraina", a mai spus Gușă.Cozmin Gușă consideră că România are nevoie de diplomație și curaj, dar trebuie să acționeze rapid."Republica Moldova e un focar de conflict intern pe modelul Venezuelei, în care există două forțe combatante, sprijinite de Rusia și America.Peste puterea existentă, prin alegerea Parlamentului în februarie, care nu a reușit formarea guvernului, Rusia a impus prin intermediul lui Dodon sau prin Kozak, care e persona nongrata la Chișinău, iar ce avem pe teren avem așa: în cele 90 de zile, Parlamentul trebuia dizolvat, a fost. De asemenea, era nevoie de alegeri anticipate și au fost organizate. Deci, dacă ne uităm la litera legii din Constituție, ea a fost respectată. În plus, Dodon, dovedit că vine din partea Rusiei, care cere mită și recunoaște că a primit bani de la Moscova pentru finanțarea partidului, care l-a susținut pe Putin. Această alianță cu rusofilii, instalând în funcția Parlamentului pe Zinaida Greceanîi, care conduce ședințele în limba rusă, reușind practic să dea coorodnarea Moldovei s-o ducă în siajul Rusiei. Există pericolul clar ca Moldova să devină Venezuela Estului, cu participarea multor state europene. Două state care au legitimitate să se exprime despre Moldova sunt România și Ucraina, care se teme de influența Rusiei asupra Moscovei. Un emisar de la Kiev va merge la Chișinău să se vadă unde se poate stopa influența Rusiei", a mai spus consultantul geopolitic."Prin nerecunoașterea guvernului Maiei Sandu, președintele României, Klaus Iohannis a făcut un joc înțelept. Și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu a acționat coerent, pentru că a cerut calm și alegeri anticipate. Deocamdată asta trebuie să ceară, oficial și România. De ce să forțăm alegeri, dacă peste 2-3 luni avem iar vot, care poate schimba forțele politice.De ce este posibil ca în Israel să dizolvi Parlamentul, iar în Moldova nu. Se încearcă destabilizarea zonei, depozitarea unui conflict militar înghețat în Transnistria. Ce se întâmplă în Venezuela nu trebuie să se întâmple la granițele României.Declarațiile poiliticienilor români sunt ciudate și nu servesc intereselor României. Trebuie să acționăm cu diplomație, pentru că avem un interes legimtim, dat de cei aproape un milion de români.Cei care sunt la butoane în Moldova sunt anti-români și anti-unioniști, iar dacă ne gândim la alte milioane de români care vor unirea cu Republica Moldova, atunci responsabilitatea României este să ne punem diplomația pe hartă", și-a încheiat intervenția telefonică Cozmin Gușă.