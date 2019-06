VIDEO | Majoritatea bălțenilor acceptă noua guvernare

10:40

Populaţia mondială care suferă de obezitate a depăşit-o pentru prima oară pe cea care suferă de foame, potrivit datelor preliminare publicate luni de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations),scrie agerpres.ro. Deşi documentul privind starea globală a securităţii alimentare şi nutriţiei, elaborat de mai […]