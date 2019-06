Parlamentul are un nou Secretar General

13:30

Un elicopter s-a prăbuşit, luni, pe acoperişul unei clădiri din cartierul Manhattan, potrivit Departamentului de Pompieri din New York. Pilotul aeronavei a decedat în urma accidentului, iar în mediul online a apărut o filmare care arată cum acesta zbura haotic deasupra Râului de Est din New York City, informează The New York Post, citat de Mediafax.ro.