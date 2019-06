A facut universitatea in Romania, iar masterul in economie in Austria, dupa care a mai absolvit o facultate in Irlanda. CV-ul noului ministru al Agriculturii, propus de Guvernul Sandu - DOC

A facut universitatea in Romania, iar masterul in economie in Austria, dupa care a mai absolvit o facultate in Irlanda. CV-ul noului ministru al Agriculturii, propus de Guvernul Sandu - DOC

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md