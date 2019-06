Ia-ți IA și hai la Parada Portului Popular Autentic ZESTREA NEAMULUI

13:30

Pe 1 iunie, la Complexul Etno Cultural VATRA am sărbătorit Ziua Copiilor în cadrul evenimentului The Best Family Team cu multe zâmbete, adrenalină și voie bună. Programul evenimentului a întrunit numeroase activități și concursuri ce au umplut cu bucurie inima celor mici. Pe teritoriul Complexului am avut sute de copii care au evoluat pe scena mare. În timpul programului artistic, pe teritoriu concomitent au fost amenajate spații pentru concursuri și zone de joacă pe categorii de vârste delimita...