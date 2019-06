”Alerta 112” (10 iunie 2019)

11:10

Cel puţin o persoană a decedat după ce un elicopter s-a prăbuşit luni pe acoperişul unei clădiri din cartierul Manhattan, a anunţat Departamentul de Pompieri din New York pe Twitter, potrivit postului Euronews. Poliţia şi Departamentul de Pompieri din New York au anunţat că un elicopter a lovit o clădire din cartierul Manhattan, a anunţat The New York Times şi CNN. Potrivit mass-mediei, victima este pilotul elicopterului. Iniţial, doi oficiali locali au declarat că la bordul elicopterului se af...