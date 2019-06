Un izvor din Ungheni e pe cale de dispariție, iar o sculptură de valoare – în pericol

De zeci de ani, în satul Romanovca, pe traseul Chișinău-Ungheni, se află un izvor, amenajat pentru prima oară pe vremea când Vladimir Voronin lucra în executivul de la Ungheni.Erau anii 80 ai secolului trecut.Avea ce avea Voronin, dar îi plăcea să amenajeze diverse locuri de-a lungul drumurilor, ca trecătorii să aibă unde se adăposti, unde să-și potolească setea. Și ”Miorița” de la Elizavetovca tot opera dânsului este.La Romanovca, la izvor, inițial, a fost instalată o sculptură a zeului apelor, Neptun. Probabil, acesta fusese asociat cu izvorul din preajmă. Totuși, localnicii l-au nimit Bachus, care era zeul vinului și al viței-de-vie, căci dealurile din jur erau acoperite cu vii.În timp, a dispărut sculptura. Izvorul s-a înnămolit, stuful a acapart tot mai mult teren, podețul construit acolo a putrezit...Și iată, iarăși Vladimir Voronin, dar deja a în calitatea sa de șef al statului, a decis să reamenajeze izvoarele și fântânile amplasate de-a lungul drumurilor. A ridicat în picioare agenți economici, oameni de afaceri, primării și consilii raionale. Izvorul de la Romanovca a fost readus la viață de SA ”Covoare-Ungheni”. A fost nevoie de o sumă considerabilă – circa 100 mii de lei – pentru a curăța izvorul, pentru a amenaja teritoriul, pentru e repara ceea ce a fost distrus de timp și de oameni.Și acum, la intrare, mai este tăblița, ruginită de vreme, cu inscripția: ”Izvorul Bachus.Loc amenajat cu bunăvoința colectivului SA ”Covoare-Ungheni” și a administrației publice. Octombrie 2004”.Restul a cam dispărut. Din pod n-a mai rămas aproape nimic. Pentru a ajunge la izvor, care demult e secat, trebuie s-o iei prin stufăriș și prin urzici. Buruianul și mizeria a acaparat totul.Ceea ce mai rezistă, deși au apărut și acolo primele fisuri, este sculptura lui Bachus, o lucrare somptuoasă, realizată de sculptorul Ion Zderciuc în gresie, la Tabăra de Sculptură din Ungheni în 2004. Deoarece tocmai fusese curățat și amenajat izvorul de la Romanovca, s-a decis ca această sculptură să fie donată raionului ți să fie amplasată în acel loc.Astăzi, sculptura e a nimănui, ca și izvorul, ca și tot ce a mai rămas acolo.Am încercat să găsim măcar pe cineva care să ne spună ce se întîmplă, de ce a ajuns acel loc de râsul lumii, cine se face responsabil și ce-i de făcut. Zădarnice ne-au fost căutările și tentativele de a face lumină.Pentru că satul Romanovca e în componența orașului Cornești, am contactat-o pe primara Vera Buga. Dar, surpriză!”În componența orașului Cornești este satul Romanovca, nu și terenurile de aici”, a explicat primara, sfătuinu-ne să ne adresăm primarului satului Cornești. Vorba e că toate ternurile de la Romanovca aparțin anume satului Cornești și proprietarii plătesc impozitul funciar anume acolo.Primarul Valeriu Moraru a fost scurt în explicații. Terenul din preajma izvorului, circa un hectar, este, de ani buni, proprietate privată. ”Sunt probleme mari. Din cauza datoriilor, dar și a unor probleme de familie, proprietarul e fugar. Nu ai cu cine discuta la momentul de față, iar noi, conform legislației, nu putem interveni pe un teren proprietate privată”, a spus dânsul, sugerându-ne să ne adresăm la SA ”Drumuri-Strășeni”, întreprindere care gestionează traseul Chișinău-Ungheni și care trebuie să aibă grijă și de amenajarea terenurilor din preajma drumului.Doar că... Izvorul secat și sculptura ce nu se mai vede din buruieni se află la o distanță de peste 20 de metri de drum.Ce-i de făcut?Istoricul Vasile Iucal, inițiatorul și promotorul taberelor de sculptură din Ungheni, autorul volumului ”Ungheni, oraș al sculpturilor”, în paginile căruia se regăsește și descrierea sculpturii ”Bachus” de la Romanovca, s-a arătat indignat de ceea ce se întâmplă.”Este o lucrare valoroasă, care trebuie să fie într-un loc onorabil. Este inadmisibil să se mai afle în acel loc, mai ales că nimeni nu are grijă de ea și nu a luat-o nicio instituție la balanța sa”, a spus dânsul, după care a adăugat: ”Autorul este viu și cred că trebuie să-și spună și el cuvântul”.L-am contactat telefonic pe Ion Zderciuc, care este un sculptor celebru, cu multe lucrări de valoare la activ. ”O sculptură este făcută ca să fie admirată. În cazul în care stă după buruieni și nu-i trebuie nimănui, ar trebui să fie transferată în alt loc, acolo unde oamenii o vor vedea și se vor bucura”, a spus dânsul.”Suntem dispuși s-o retragem și s-o aducem la Ungheni, asumându-ne toate cheltuielile ce se impun. Există locuri frumoase și potrivite, unde am putea s-o instalăm. Cred că ar fi binevenită lângă un izvor, mai ales că ne dorim să amenajăm izvoarele și fântânile din Ungehni, care să devină, în timp, un element de identitate al ,inicipiului”, a declarat, la rândul său, primarul de Ungheni, Alexandru Ambros.Dânsul, însă, nu a precizat când ar putea să o facă și care ar fi pașii concreți pentru a salva această lucrare, pentru care s-au cheltuit bani, timp, energie și care ar putea fi inclusă în patrimoniul cultural al Republicii Moldova.

