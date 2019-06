Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia și Suedia recunosc Parlamentul de la Chișinău și noul Guvern, condus de Maia Sandu

18:40

„Dragi colegi din PDM, am plecat din funcție acum un an, nu din cauza greutăților, ci din cauza managementului prost. A fost o alegere conștientă și am eliberat locul pentru alții mai buni/mai comozi. Cine mă cunoaște știe că pentru mine cuvântul Echipă, nu este un cuvânt gol, atunci am rămas în partid, acum NU. Dacă vreți să salvați numele a ceea ce înseamnă un partid puternic, e timpul să acceptați realitatea. Alegerile anticipate vor prelungi și agrava agonia PDM și vor fi cheltuiți inutil ba...