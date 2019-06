Ghimpu: Blocul ACUM a fost permanent ținut de ruși în rezervă ca să-și ducă planurile până la capăt

11:10

"Conform Art.108 (1) din Constitutia Republicii Moldova, Fortele Armate sunt subordonate exclusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitatii, a independentei si a unitatii, a integritatii teritoriale a tarii si democratiei constitutionale.In acelasi timp, conform legii nr.345 cu privire la apararea nationala: Conducerea sistemului national de aparare este un atribut exclusiv si inalienabil al autoritatilor constitutionale ale statului. Atat timp cat nu exista certitudine clara in situatia politica din tara, Armata Nationala se subordoneaza doar ordinii constitutionale.Armata Nationala isi continua activitatea in mod obisnuit, nu se implica in criza si va ramane in afara jocurilor politice.