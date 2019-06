Igor Dodon: "Fac apel catre toate institutiile de stat, primarii, consilii raionale, sindicate, organizatii, asociatii – faceti declaratii in sustinerea noului Guvern legitim"

17:40

Democrata Olga Coptu, care a concurat pe aceeasi circumscriptie cu Maia Sandu: "Felicitari pentru ca ai reusit ceea ce sincer nu mai credeam ca se poate intampla in RM. Dragi colegi din PDM, am plecat din functie acum un an, nu din cauza greutatilor, ci di cauza managementului prost"