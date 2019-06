Primari din suburbiile mun. Chișinău: votul Alianței Kozak din 8 iunie – contrar Constituției, legilor țării și voinței poporului

14:30

Moscova a ajuns să conducă Republica Moldova prin mâna Maiei Sandu (via PSRM şi Parlament). Este opinia analistului politic Valentin Naumescu din România, conținută într-un editorial publicat de portalul hotnews.ro.Autorul ia în calcul „perspectivă nu foarte îndepărtată, acceptarea planului rusesc de federalizare a statului moldovean, cel pe care până și Voronin îl respinsese, adică un nou pas spre dezintegrarea statală și căderea sub controlul politic definitiv al Moscovei”.„Ca Moscova să ajungă să conducă Republica Moldova prin mâna Maiei Sandu (via PSRM şi Parlament), astea da triumf tactic al Kremlinului şi maximă umilinţă pentru cetăţenii moldoveni”, continuă Naumescu.Expertul consideră că Maia Sandu și Blocul ACUM s-au grăbit și au făcut o imensă greșeală acceptând cadoul otrăvit al Moscovei.„Maia Sandu și Blocul ACUM, depozitarii speranței de schimbare în bine a Republicii Moldova, s-au grăbit și au făcut o imensă greșeală acceptând cadoul otrăvit al Moscovei, respectiv formarea monstruoasei coaliții cu Partidul Socialiștilor (intens pro-Rusia și profund anti-românesc și anti-occidental), asumând un guvern care are sprijinul real a doar 26 din 101 de deputați și care va sfârși prin a fi bătaia de joc a Parlamentului și a celorlalte partide (cam ca Guvernul Cioloş în 2016, depinzând de “sprijinul” parlamentar al PSD-ALDE-UDMR, dar cel puţin echipa guvernamentală a domnului Cioloş nu reprezenta atunci un partid ci un grup de tehnocraţi)”, conchide Naumescu.