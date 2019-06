Doar 20% din culturile agricole sunt asigurate. Subventiile ar putea dubla acest procent

17:15

Serviciile TPA - Third Party Administration (de gestionare a daunelor in beneficiul tertilor - n.red.) ofera o multitudine de beneficii companiilor de asigurari, dar nu numai. Despre care sunt acestea vor vorbi reprezentanti de top din cadrul BROADSPIRE, precum si corespondentul local din Romania - PAVALASCU Risk Consultants - cu prilejul workshop-ului "Who is BROADSPIRE, by Crawford & Company? What is TPA - Third Party Administration?".