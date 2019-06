În FEBRA PREGĂTIRILOR pentru „Slaveasnkii Bazar”! Iată ce PIESE va cânta Lidia Isac în limbile engleză și rusă!

11:10

Denis Roabeş, solistul trupei The Motans, are permis de conducere, dar nu conduce, pentru că nu-i place stresul, informează SHOK.md. „Nu conduc. Am două aplicaţii de taxi în telefon. Am permis de conducere, două categorii. Dar nu-mi place să conduc. Nu-mi place stresul. Iar ca să fiu la volan aici, încă nu m-am acomodat cu […]