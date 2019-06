Horoscop 10 iunie 2019. Este o zi de succes în care toate ar trebui să-ţi meargă ca pe roate!

09:30

"Uniunea Europeana se asteapta ca Republica Moldova, tara asociata la UE, sa respecte statul de drept si sa garanteze democratia, in conformitate cu principiile de baza ale Acordului de Asociere", se anunta intr-un comunicat de presa al Serviciului de Actiune Externa al UE. "Ca urmare a deciziilor adoptate de Parlament si in lumina evolutiilor ulterioare, Uniunea Europeana face apel la calm si retinere. Oficialii alesi democrat trebuie sa gaseasca o cale de dialog pentru Republica Moldova. Uniunea Europeana se asteapta ca Republica Moldova, tara asociata la UE, sa respecte statul de drept si sa garanteze democratia, in conformitate cu principiile de baza ale Acordului nostru de Asociere", se mentioneaza in comunicat. Potrivit celor mentionate, UE va sprijini in continuare Republica Moldova. In mod special, Serviciul se refera la combaterea coruptiei si asigurarea independentei sistemului judiciar si depolitizarea institutiilor statului. "Uniunea Europeana este pregatita sa sprijine in continuare reformele care se afla in centrul acordului nostru de asociere", se precizeaza in comunicatul emis de autoritatea europeana. Ambasadorii din Rusia, Uniunea Europeana si Statele Unite au urmarit procedurile in parlament. "Statele Unite sprijina eforturile partidelor politice din Moldova de a negocia un acord si de a depasi impasul politic in desfasurare", a declarat ambasada SUA. Ambasada Rusiei a cerut tuturor fortelor politice responsabile sa evite destabilizarea, adaugand: "Sustinem eforturile partidelor parlamentare de a forma o coalitie functionala si de a crea un guvern capabil sa asigure pacea civila durabila si dezvoltarea durabila a Republicii Moldova in conformitate cu normele democratice stabilite". Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a felicitat blocul ACUM, compus din partidele membre PAS si PPDA, cu ocazia formarii guvernului si asumarea conducerii Republicii Moldova. Intr-un comunicat emis presei, Daul a declarat ca va sustine Guvernul ACUM si afirma ca va condamna ferm "orice incercare a rasturna noul Guvern ales democratic". UE a incheiat o intelegere privind legaturile comerciale si politice mai stranse cu Moldova in 2014 si ajutoare, dar a devenit din ce in ce mai critica fata de rezultatele Chisinaului privind reformele. Sambata, reaminteste portalul ziare.com , in Republica Moldova, au avut loc miscari de forta pe scena politica, in urma carorar a fost numita o noua conducere a Parlamentului si a fost investit un nou guvern, condus de Maia Sandu, in ciuda pozitiei Curtii Constitutionale, care s-a intrunit de urgenta si a declarat neconstitutionale toate deciziile luate de noua majoritate parlamentara.