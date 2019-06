VIDEO // Maia Sandu îl acuză pe Igor Dodon de trădare de țară și cere Procuraturii să deschidă o anchetă

14:00

Dragi compatrioți! Azi aici sunt adevărații patrioți ai Republicii Moldova! Am auzit o noutate extraordinară azi, că Dodon a dormit pentru prima dată la el acasă – în ambasada Rusiei!Trecem prin clipe complicate, acum noi nu vom accepta niciodată vânzare de ţară. Cei care vorbesc în fiecare zi despre patriotism şi despre Ștefan cel Mare cum face Dodon sunt adevărații trădători. Ei sunt gata să vândă țara că să aibă funcții şi salarii. Sunt adevărații trădători ai acestei ţări. Dumnevoastră ați fost martori că lui domnul Plahotniuc i s-a promis marea și sarea, dar dumnealui nu a acceptat!Respect domnule preşedinte al PDM! Și nu în zadar am avut în alegeri un slogan – VORBE NU FAPTE! Noi suntem oamenii faptelor, nu a vorbelor! Curtea constituțional mi-a oferit posibilitatea să semnez decretul pentru alegeri anticipate. Am semnat acest decret pentru că consider că nimeni nu are dreptul să decidă pentru noi.