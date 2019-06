Cum se supraviețuiește în politică în Moldova: ce este acea „krîșa” despre care le-a spus Dodon judecătorilor?

12:30

Ministrul de externe Boris Johnson, principalul om politic candidat la succesiunea premierului Theresa May, s-a pronunțat pentru un refuz al Marii Britanii de a plăti echivalentul a 50 de miliarde de dolari ca preț al Brexit-ului, atîta timp cît Uniunea Europeană nu va acorda țării condiții mai bune de ieșire din Uniune. Bruxelles-ul a repetat în mai multe rînduri că nu este dispus să redeschidă negocieri asupra acordului de tranziție la care s-a ajuns cu premierul britanic și care a fost respins de trei ori de Parlamentul de la Londra. Theresa May a demisionat ca lideră a conservatorilor vinerea trecută. În același context, un alt candidat in cei 11 la succesiunea lui May, Sajid David, s-a declarat astăzi dispus să plătească toate costurile găsirii unui aranjament ca soluție post-Brexit la frontiera cu Irlanda, fapt ce în opinia lui, ar putea redeschide negocierile cu UE.