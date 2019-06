Peste 30 de mii de simpatizanți ai PDM au votat unanim Rezoluţia adunării pentru Apărarea Ţării

13:30

Liderul PDM, Vlad Plahotniuc a ieșit cu un mesaj în fața susținătorilor formațiunii, care s-au adunat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale. Vedeți mai jos adresarea:„PDM am incercat din răsputeri să facem alianţă, să lucrăm pentru Moldova, să facă ceea ce am început şi chiar mai mult. Să facă drumuri, să majorizeze pensii, salarii, să dea copiilor bani, să facem bine poporului nostru. Dar a venit Dodon şi a încercat să mă convingă să accept federalizarea RM să împărţim ţara pe bucăţi, să o dăm celor care râvnesc să o ia. Nu am acceptat condiţiile lui, nu am acceptat să-mi tradez ţara. N-am acceptat să semnez acel document, să o vând străinilor, cum a făcut-o Dodon!Dodon cu PSRM şi ACUM care nu ştiu pe ce lume se află acum, disperaţi, au capturat Parlamentul şi votează ce le dă în cap. Ar putea să voteze tot ce vrea Dodon, să voteze FEDERALIZAREA ŢĂRII!DODON E TRĂDĂTORUL! Îşi doreşte dispariţia RM! A neamului! Singura soluţie este ca politicienii să se întoarcă la popor! PDM este gata să meargă în faţa poporului!PDM este gata să meargă în față poporului pentru că noi suntem unicul partid care nu am fugit după funcții, nu am condiționat cu funcții imediat după alegerile din 24 februarie. Chiar și după alegeri ne-am preocupat de problemele cetăţenilor.PSRM și ACUM au preferat să se bată pentru funcții de premier, speaker, pe ministere Ei nici salarii nu au avut până au venit în parlament. Au venit și si-au făcut selfie în parlament. Habar nu au pe ce lume au venit.TRĂDĂTORUL! Să vedem cine mai votează trădătorii și mâncurţii aceștia. AFARĂ! Să vedem cine îi mai votează pe dată de 6 septembrie, când vor fi anticipatele. Vă anunț că, conform unui decret semnat de Filip, alegerile anticipate vor avea loc pe 6 septembrie. Noi vom face tot ce este posibil ca concomitent cu parlamentare să aibă loc alegerile prezidențiale.VICTORIE! Dodon a încălcat jurământul pe care la dat în fața RM, când fost ales președintele țării. Noi moldovenii îl somăm să demisioneze din funcție și să nu se mai agațe cu disperare de această putere. Să-și recunoască eșecul de a federaliza țara și să o închine în față străinilor. Să meargă în față poporului și să vedem cine îl mai votează.TRĂDĂTORUL! Facem apel la toate instituţiile statului să asigure ordinea și securitatea publică. Să apere ordinea constituțională și să nu permită capturarea statului de cei care vor să vândă RM. Facem apel la calm și îndemn la manifestații pașnice, democratice, fără violență. Este important să restabilim ordinea în țară, să nu o lăsăm să fie distrusă de nebunia unui om.A fost președintele RM, dar în realitate nu a reprezentant niciodată RM, interesele noastre. Au trecut trei ani, ce a făcut trădătorul? IUDA! Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Vă mulțumesc pentru că suntem astăzi împreună. Suntem împreună ca să protejăm țara și să arătăm tuturor că suntem o voce puternică și reprezentăm poporul.NOI SUNTEM POPORUL! Noi suntem cei care nu ne vindem țara! NU NE VINDEM ȚARA!” preluare: publika.md