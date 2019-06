Guvernul României, recție la evoluțiile politice din RM: „Votul de la alegerile din februarie trebuie respectat”

13:00

UPDATE// 13:06 Democrații semnează o rezoluție pentru apărarea țării. UPDATE // 12:50 Partidul Democrat anunță printr-un comunicat de presă că peste 30 de mii de oameni din toată țara s-au adunat acum în Piața Marii Adunări Naționale. Pavel Filip l-a lăudat pe Vladimir Plahotniuc pentru reușitele sale. Fapte nu vorbe, s-au lăudat aceștia. „Dodon mi-a oferit mie dreptul de a semna decretul de alegeri anticipate. Am semnat ferm acest decret, deoarece eu consider că nimeni nu are dreptul să decidă...