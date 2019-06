Luptătorul moldovean Vasile Diacon a devenit campion european!

11:50

Sambata seara am avut parte de o noua runda de meciuri din cadrul etapei a treia a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020. Surpriza serii s-a produs la Konya, acolo unde campioana mondiala, Franta, cu Mbappe si Griezmann in atac, a fost invinsa de Turcia. Dar iata rezultatele complete inregistrate sambata in preliminariile pentru EURO…