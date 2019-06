Noii miniștri au depus jurământul // Ediție specială la Jurnal TV

20:20

Inconjurati de apa si mal. In aceasta situatie sunt cativa locuitori ai orasului Soldanesti, care suporta consecintele napastei de la inceputul saptamanii, cand a turnat cu galeata. Apa nu are unde sa se duca, deoarece albia raului, aflata in apropiere de gospodarii, nu a fost curatata de zeci de ani. Autoritatile promit ca problema va fi rezolvata, dar cand, nu stiu. La fata locului a fost colega noastra, Elena Mudrai.