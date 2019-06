Ce nu știu ROMÂNII: CORPORATOCRATIA. Cum sunt înrobite națiunile prin ÎMPRUMUTURI care le falimentează. Noul soldat: ASASINUL ECONOMIC, noile armate: FMI si BM [film documentar – VIDEO]

Un film in care apare John Perkins (the economic hitman) explicand mecanismul prin care se pune stapanire pe tari bogate in resurse: acordarea de imprumuturi de la institutiile financiare internationale pentru “dezvoltare” ce ajung, in cele din urma, tot la corporatii pentru construirea infrastructurii necesare exploatarii resurselor. Reteta continua prin...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Basarabia Literara