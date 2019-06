PDM contestă deciziile luate în Parlament

18:40

Președintele Igor Dodon a anunțat după Congresul Republican al PSRM că socialiștii nu voar face o coaliție nici cu Blocul ACUM, nici cu PDM și, cel mai probabil, vor fi alegeri anticipate. Potrivit șefului statului, majoritatea deputaților din Blocul ACUM nu-și doresc să voteze pentru Zinaida Greceanîi în calitate de președinte al Parlamentului și nu sunt de acord să cedeze anumite ministere. „Cu PD nu am discutat despre formarea unei coaliții. Din start am spus că nu va fi o coaliție cu PD și așa rămâne”, a declarat Igor Dodon. De asemenea, el a spus că termenul de dizolvare a Parlamentului ar putea fi 21 iunie și vrea să dea o șansă celor din Blocul ACUM. În acest sens, Igor Dodon a spus că se va adresa Curții Constituționale. În acest moment, are loc un protest al susținătorilor PD la Parlament. Igor Dodon a declarat că nu exclude că va scoate și socialiștii oamenii în stradă.