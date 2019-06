Desi demult am pasit in secolul 21, pentru 70% din moldoveni un sistem de canalizare reprezinta un lux. Ultimul studiu arata ca doar o treime din populatie are baie si veceu in casa, iar jumatate din localitatile din tara nu au acces la apa potabila - VIDEO

