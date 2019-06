Ziua în care s-au schimbat coalițiile și s-a ajuns la anticipate

19:40

Șefa cabinetului de la Londra Theresa May și-a înmânat scrisoarea de demisie comitetului 1922 al Partidului Conservator, dar va rămâne în funcție până când partidul va desemna un alt premier.Doamna May a anunțat acum două săptămâni că va demisiona astăzi. 11 membri de vază ai Partidului Conservator doresc să o înlocuiască pe doamna May în Downing Street 10. Demisia doamnei May se datorează opoziției din Parlament pentru planurile cabinetului său de a gestiona ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.Partidul Conservator își va anunța liderul și, implicit, premierul, pe 22 iulie.