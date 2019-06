Andrian Candu, după ședința PDM: Vor fi alegeri anticipate

19:10

Theresa May își încheie astăzi mandatul său în calitate de premier al Marii Britanii, în urma demisiei pe care aceasta a anunțat-o pe 24 mai, în urma negocierilor eșuate cu Uniunea Europeană în privința Brexit-ului. Demisia Theresei May nu presupune declanşarea unor alegeri legislative anticipate. Viitorul premier şi lider al Partidului Conservator britanic va fi … Articolul Theresa May își încheie astăzi mandatul său în calitate de premier al Marii Britanii | VIDEO apare prima dată în TVC.