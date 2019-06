Consiliul Politic Naţional al PD s-a întrunit în şedinţă. Ce vor decide?

13:10

Am pășit de câteva zile în sezonul estival – timpul cu mult soare și temperaturi pentru bălăcit. Dacă în acest an vrei să evadezi departe de destinațiile tipice, atunci alege să te bronzezi pe una din cele 10 plaje ale lumii, fiecare fiind un paradis cu apă azurie și nisip fin. Praia do Sancho, Brazilia …