PSRM a anunțat alegeri parlamentare anticipate

11 parlamentari conservatori şi-au anunţat candidatura. Până acum, cele mai mari şanse pare să le aibă fostul primar al Londrei şi fost ministru de Externe, Boris Johnson. Un alt favorit este actualul ministru al mediului, Michael Gove.Chiar dacă a demisionat de la conducerea partidului Conservator, Theresa May va rămâne în fruntea guvernului până când succesorul ei va fi anunţat, adică până cel târziu pe 22 iulie.Theresa May - premierul Marii Britanii: „Am făcut tot posibilul să îi conving pe parlamentari să sprijine înţelegerea (pentru Brexit, n.r.). Din păcate nu am reuşit. Am încercat de trei ori. Am crezut că este corect să perseverez chiar şi când şansele să am succes erau foarte mici. Dar îmi este clar acum că cel mai bine pentru interesul ţării este ca un nou premier să conducă această misiune (de a ieşit din UE, n.r.).