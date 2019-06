LIVE: „Parlamentul este MINAT”; Șeful Statului Major le cere protestatarilor să se retragă 5 metri

15:10

Momentan nu se cunoaşte cauza exploziei. Autorităţile au anunţat că au trimis o echipă de specialişti în dispozitive explozive la faţa locului şi au deschis o investigaţie. „S-a produs o explozie foarte puternică. Până în acest moment am reuşit să confirmăm că există 25 de persoane rănite. Am închis zona”, a declarat Bjorn Oberg, purtător de cuvânt al poliţiei din Linkoping. #BREAKING: Bomb squad deployed after blast rips through two adjacent apartment buildings in #Sweden. pic.twitter.com/kXDb4...