Ce solicită manifestanții adunați în fața Parlamentului // FOTO

Echipa Publika a reuşit să discute cu oamenii care s-au adunat, în aceste clipe, în faţa Parlamentului. Iată ce ne-au spus manifestanţii:„Noi vrem un Guvern stabil, un parlament stabil, o alianţă, conducerea să se întoarcă cu fața la oameni, nu vrem anticipate, nu vrem război, nu vrem partide pe diferite baricade, vrem stabilitate.""Vrem să spunem că suntem nemulțumiți căci 3 luni deputații nu fac nimic, sunt gata să vândă Moldova în stânga și dreapta. A plouat, e dezastru, ei vor funcții, vrem să lucreze așa cum au lucrat până acum PDM, de asta am venit, pentru stabilitate în țară.""Vrem ca Năstase şi Ghimpu să plece în România, iar PDM şi PSRM să se unească şi să facă coaliție. Doar asta vrem!", a declarat un bărbat."Am venit să-i punem la punct pe deputații care i-am ales în 24 februarie, nu au făcut nimic în 3 luni, numai după funcții fug, nu vrem anticipate. Să muncească că noi vrem reforme, ca să aibă un curs de dezvoltare mai departe, drumuri, apă, proiectele să meargă mai departe"."Sunt împotriva lui Năstase! Este un deputat nu pentru popor, stă în spatele poliţiei cu telefonul, dar nu vine să vorbească cu oamenii"."Vrem ca politicienii să nu se uite la fotolii, dar la popor, la grijile noastre. Noi dorim să fie luată în considerare părerea noastră, să trăim bine, să avem drumuri bune, pachete sociale, dar politicienii împart fotolii si banii țării"."Am venit că nu dorim parlamentari care ne dau mâncare pe Facebook, vrem salarii si munca lor să o vedem, ei au venit doar pentru funcții.""Vrem stabilitate, nu anticipate, nu haos, ca Năstase să fie „ţari” în Moldova"."Este evident, au trecut trei luni si nu avem un rezultat, parlamentarii nu o pot scoate în capăt am venit în ajutorul lor. Auziți mesajul, vrem un Parlament funcțional, să fie Guvern, să se apuce de lucru, am pierdut jumătate de an".sursa: publika.md

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldova24