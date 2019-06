Motiv de bucurie pentru apicultori. În acest an, roada de miere de salcâm, cu aproape 50 la sută mai mare faţă de 2018

În acest an, apicultorii din sudul şi centrul ţării vor avea o roadă de miere de salcâm, cu aproape 50 la sută mai mare faţă de 2018. Motivul este că ploile din ultima vreme au ţinut salcâmul în floare cu cinci zile mai mult decât acum un an. Deşi vor strânge mai multă miere, apicultorii […]

