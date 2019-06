Apa din lacul Valea Morilor este poluată

11:20

„Aceste discuţii au drept scop crearea unei majorităţi parlamentare, care să lucreze pentru cetăţeni. Noi nu am pus accentul pe careva funcţii, pe distribuiri sau lucruri de acest gen, deoarece PDM consideră că nu este corect la această etapă să abordăm distribuiri de funcţii. Considerăm o astfel de abordare, acum când încă nu este clar care vor fi priorităţile de guvernare, o abordare imorală. Noi am spus clar că PDM are un singur obiectiv: formare a unui guvern cu un program social”, a specifi...