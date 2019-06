În timp ce Blocul ACUM îi aștepta pe socialiști, aceștia NEGOCIAU cu PDM

15:20

Senzori de măsurare a calității aerului vor fi instalați pe străzile principale din 5 sectoare ale orașului Chișinău. Echipamentul va monitoriza non-stop nivelul de poluare al aerului, datele urmând a fi furnizate în timp real pe un portal web. Echipamentul inteligent va fi instalat în următoarele luni de către Orange Moldova, în cadrul unui program de granturi lansat de Proiectul „Orașe Verzi Durabile pentru Moldova”, implementat de PNUD și finanțat de Facilitatea Globală de Mediu.„Echipamentul a fost deja achiziţionat de noi. Senzorii vor monitoriza mai mulţi indicatori de poluare a aerului conform standardului ISO 37120:2018 „Sustainable cities and communities – indicators for city services and quality of life”. Senzorii vor fi conectaţi la reţeaua de internet, astfel datele culese fiind transmise în timp real către un dashboard.